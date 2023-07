Loi européenne de restauration de la nature - Satisfaction des ministres belges de l'Environnement, N-VA comme Ecolo

"Le Parlement européen suit notre point de vue: la proposition de la Commission allait trop loin, elle doit être ajustée et elle le sera. Les négociations iront en trilogue (Parlement, Conseil et Commission, NDLR) en vue d'une loi de restauration de la nature qui soit bonne et raisonnable. La Flandre ne laisser pas tomber la restauration de la nature", a affirmé la ministre flamande Zuhal Demir (N-VA), qui avait représenté la Belgique à la réunion des ministres de l'Environnement du 20 juin dernier, quand un accord majoritaire s'était dégagé. Les ministres Ecolo de l'Environnement, Zakia Khattabi (Fédéral), Céline Tellier (Wallonie) et Alain Maron (Bruxelles) ont aussi salué "une excellente nouvelle". "L'effondrement alarmant de la biodiversité menace aujourd'hui la viabilité de notre planète. On observe une diminution sans précédent des populations d'insectes, d'oiseaux, d'une multitude d'espèces animales et végétales... Le rapport publié fin 2020 par l'Agence Européenne de l'Environnement nous apprend par ailleurs que non seulement la majorité des habitats naturels sont dans un mauvais état de conservation au sein de l'Union européenne, la Belgique se classe à la dernière marche du podium avec moins de 10% des habitats naturels sont considérés comme en bon état de santé", a souligné Mme Khattabi dans un communiqué. Elle souligne que cette loi est aussi indispensable en vue d'atteindre l'objectif climatique de l'UE visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. (Belga)