Meeting de la Province de Liège - Cynthia Bolingo qui gagne le 400m en 50.69, contente d'être régulière aux 50 secondes

Helena Ponette a pris la 4e place en 51.82 et Naomi Van den Broeck la 5e en 51.98. "Pour être honnête, je m'attendais à un tel chrono", a déclaré Cynthia Bolingo qui se hisse au 6e rang des performances européennes de la saison sur la distance. "Seulement je me suis sentie un peu fatiguée à l'entraînement ces derniers temps, donc je n'étais pas sûre. Cela donne confiance. Je cours régulièrement les 50 secondes. Ce ne sont plus des valeurs aberrantes pour moi. Dans l'idéal, bien sûr, je veux courir en moins de 50 secondes, mais le plus important sera de le faire à un moment qui compte. Aux championnats du monde à Budapest, par exemple", a lancé l'athlète bruxelloise qui sera encore à Heusden-Zolder samedi et qui courra juste un 200m à Bruges avant le rendez-vous en Hongrie du 19 au 27 août. Dans le concours de la hauteur, Thomas Carmoy a sauté 2m23 remportant le concours devant une référence de la discipline l'Ukrainien Bohdan Bondarenko (2m20) (Belga)