Molenbeek: Saliha Raiss succédera à l'échevin Vooruit Jef Van Damme démissionnaire

Jef Van Damme a très récemment annoncé qu'il exercerait les fonctions de fonctionnaire dirigeant à la Commission communautaire flamande de Bruxelles, à partir du 1er septembre. Saliha Raiss assumera par conséquent les compétences des Travaux publics, des Biens communaux, de l'Accueil des enfants et de l'Enseignement néerlandophone au sein de cette commune de l'ouest de la capitale, a précisé Vooruit, dans un communiqué. Mme Raiss prêtera serment en tant que nouvelle échevine à la fin du mois d'août. Agée de 35 ans, Saliha Raiss est née et a grandi à Molenbeek, plus précisément dans le quartier Maritime de la commune, proche du canal. Elle exerce actuellement une fonction au sein du groupe politique one.brussels-Vooruit du Parlement bruxellois et siège en tant que conseillère communale à Molenbeek depuis 2018. Spécialisée dans le domaine du logement, elle assume le rôle d'administratrice du Logement Molenbeekois. Elle est également membre du conseil d'administration de la STIB. Toujours selon Vooruit, elle est reconnue pour favoriser l'union entre différentes cultures et communautés, tout en militant activement en faveur de l'empowerment des femmes. Elle organise depuis des années un salon de l'emploi pour les jeunes et s'investit pour le club de football RWDM Girls. (Belga)