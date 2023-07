Mondial de volley U21 - Battue par l'Argentine, la Belgique voit s'éloigner les demi-finales

Les Belges se sont en effet inclinés face à l'Argentine 3 sets à 2: 21-25, 25-21, 23-25, 28-26 et 15 à 9 et, même s'ils prennent un point au classement, voient leur chance de disputer les demi-finales, réservées au deux premiers du groupe, diminuer considérablement. Pierre Perin a fini meilleur scoreur côté belge avec 21 points pour 19 au capitaine Ferre Reggers. Jasper Verhamme et Sietste De Bruyn ont chacun rajouté 12 points, Luka Vlahovic 11. La Belgique s'était déjà inclinée contre l'Argentine lors de la première phase de poule. Les jeunes Red Dragons doivent affronter jeudi (16h00) l'Italie, qui reste sur deux victoires sur le Brésil (3-1) et sur l'Argentine (3-0) s'assurant l'une des deux places du groupe pour les demi-finales. Au classement, l'Italie compte 6 points pour 3 au Brésil, 2 à l'Argentine et 1 aux Belges obligés, notamment, de créer l'exploit face aux Transalpins. (Belga)