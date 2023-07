Mondiaux de para-athlétisme - Un record d'Europe pour Maxime Carabin sur 400m en T52

Maxime Carabin a réussi un chrono de 55.30, nouveau record des championnats également et se qualifie pour la finale. "Je descends mon record personnel de plus d'une seconde donc c'est magnifique. En finale, cela va être une super course et je suis impatient d'affronter le Japonais pour la première fois", a expliqué le Liégeois, cité par le comité paralympique belge dans son communiqué et qui aura en effet pour principal adversaire Tomoki Sato, détenteur du record du monde, lors de la finale jeudi à 21h26. Lea Bayekula s'est aussi qualifiée pour sa finale en prenant la 5e place de sa série du 1500 m et T54 (fauteuil) dans le temps de 3:42.90, un chrono qui lui permet de réussir un des quatre meilleurs chronos qualificatifs en plus des trois premières de chacune des deux séries. La finale est programmée jeudi à 9h30. (Belga)