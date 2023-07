Nouveau coup de frein sur l'inflation américaine en juin

Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est de 0,2% contre 0,1% en mai. Sur un an l'inflation est conforme aux attentes mais sur un mois le rythme est moins élevé que celui anticipé par les analystes, qui tablaient sur une hausse de 0,3% des prix, selon le consensus publié par briefing.com. Egalemement en phase de ralentissement, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire ne tenant pas compte des prix de l'alimentation et de l'énergie, est tombée à 4,8% sur un an, contre 5,3% le mois précédent. Le ralentissement de l'inflation est largement dû à la forte baisse du prix de l'énergie, qui a reculé de 16,7% sur un an et même de 26,5% concernant les prix à la pompe. L'alimentation, qui reste un sujet majeur concernant le ressenti de la hausse des prix reste en revanche à un niveau assez important (+5,7% sur un an) mais les prix sont globalement stables ces derniers mois (+0,1% en juin). Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété à plusieurs reprises que plusieurs hausses étaient encore prévues pour l'instant, "au moins deux, possiblement d'affilée" avait-il notamment assuré lors d'une réunion des banquiers centraux à Sintra (Portugal), fin juin. La dernière en date, mi-juin, s'était soldée par une première pause dans l'enchaînement des hausses, après une dizaine d'augmentations consécutives de taux, qui les avaient fait passer d'une fourchette comprise entre 0% et 0,25% en mars 2022 à une autre située entre 5% et 5,25% actuellement. (Belga)