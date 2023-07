Nuisances des avions - Les Engagés demandent la saisine du comité de concertation

Selon eux, malgré les promesses du ministre Mobilité, les états-généraux consacrés à la gestion des nuisances de l'aéroport de Bruxelles-National ont échoué. "Malgré les annonces précédemment faites par le ministre, Georges Gilkinet n'arrivera à aucun résultat dans ce dossier. Nous ne pouvons pas accepter une mise au frigo jusqu'à la fin de la législature. Dès lors, la saisine du CODECO est la dernière arme des Bruxellois, et de manière plus globale de l'ensemble des personnes survolées, pour arriver à une solution pérenne", a affirmé le président des Engagés Bruxelles Christophe De Beukelaer, par ailleurs député régional. Dans un communiqué, celui-ci a soutenu que des solutions existaient pourtant et que sa formation politique avait déposé une proposition de résolution proposant trois mesures faisant consensus auprès de toutes les riverains (bruxellois, flamands et wallons) concernés. Cette proposition de résolution a été rejetée par la majorité PS-Ecolo-DeFI au Parlement bruxellois le 20 janvier dernier. (Belga)