Nuisances des avions - Woluwe-Saint Lambert demande plus de sanctions et l'interdiction des survols de 22 à 7h

Il a également exigé du ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet, qu'il interdise tout survol au départ de l'aéroport de Bruxelles-National entre 22h et 7h, et en commençant dans les plus brefs délais par les avions les plus bruyants et les plus polluants. Dans un communiqué, le collège échevinal de ladite commune a indiqué que, selon données de Bruxelles Environnement, les avions survolant la commune par la route dite du « virage gauche » au départ de la piste 25 droite sont en augmentation par rapport à l'année passée (11.479 avions entre janvier et mai 2023 contre 10.512 avions à la même période en 2022). En outre, 169 avions violent les normes de bruit régionales fixées dans l'arrêté « Gosuin » d'après les données mesurées par le sonomètre placé rue de la Charrette, à Woluwe-Saint-Lambert. Selon la commune, ces violations sont à plus de 99% constatées entre 6 et 7h du matin. Rien qu'au mois de mai 2023, 67 avions représentant 37,6% des avions survolant la commune entre 6 et 7h du matin violaient les normes en vigueur (+5 par rapport à 2022). Le collège des bourgmestre et échevins exige du ministre régional de l'Environnement qu'il ordonne à Bruxelles Environnement de poursuivre les compagnies aériennes dont les violations constatées par le sonomètre de la rue de la Charrette, sont constitutives d'infractions à l'arrêté « Gosuin ». D'après le collège, une pétition lancée par la commune a déjà récolté plus de 2400 signatures d'habitants de la commune "afin que le gouvernement fédéral se réveille enfin dans ce dossier". (Belga)