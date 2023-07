Près de 380.000 visiteurs attendus à l'occasion du Grand Prix F1 de Spa-Francorchamps

"Cette année, nous avons décidé de revoir les divertissements en dehors de la piste. Le DJ belge Lost Frequencies sera notamment présent, tandis que le chanteur Antoine Delie interprétera l'hymne national", indique la directrice. Autre nouveauté, le circuit ne sera pas accessible le jeudi pour les détenteurs d'un ticket week-end. "Cette journée sera réservée aux associations et aux enfants défavorisés" ajoute Vanessa Maes, qui assume ce choix. Des scènes d'un film international avec Brad Pitt à l'affiche seront tournées lors du Grand Prix. La présence de l'acteur américain reste toutefois incertaine. Cette année, la capacité d'accueil est passée de 100.000 à 110.000 personnes. Un tel afflux de visiteurs représente environ 40.000 véhicules, ce qui a des conséquences au niveau de la mobilité. "Nous invitons les spectateurs à partir tôt et à ne pas se fier aux indications de leurs GPS. Il faut suivre les panneaux et les indications des stewards", insiste M. Martel, chef de service de la police de la route de Liège. Les organisateurs soulignent par ailleurs qu'il sera impossible d'acheter un ticket de parking sur place et qu'il faut impérativement le réserver en ligne. "On compte faire rayonner la Belgique et la Wallonie sur le plan international" souligne Vanessa Maes, qui insiste sur l'aspect durable de l'évènement. "Tout sera valorisé énergétiquement, 80% des déchets seront recyclés et 75% des contenants servis aux visiteurs seront des verres réutilisables", conclut-elle. (Belga)