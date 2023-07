Recours communal contre l'extension du Woluwe Shopping Center

Une première demande de permis, déposée en 2019 auprès de la Région bruxelloise par la société Eurocommercial, propriétaire du Shopping, prévoyait la construction d'une extension de ce bâtiment et la création de 95 logements au-dessus des commerces. A la suite d'une enquête publique et de l'avis défavorable de la commune, Eurocommercial a modifié ses plans originaux mais après une nouvelle enquête publique, le Collège de la commune a à nouveau émis un avis défavorable en décembre 2022, rappelle le communiqué publié mercredi par la commune bruxelloise. Celle-ci estime que les modifications restent insuffisantes et ne rencontrent pas les objectifs de l'éco-quartier "Saint-Lambert" en phase d'élaboration. Le Collège s'inquiète aussi de la construction d'un nouveau parking de 2 étages en sous-sol, dans une zone d'aléa d'inondation moyen à élevé. "Nonobstant les arguments pertinents et étayés formulés par le Collège dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis, le Fonctionnaire délégué a délivré le 7 juillet dernier le permis d'urbanisme autorisant l'extension", regrette le Collège dans le communiqué annonçant l'introduction de son recours. (Belga)