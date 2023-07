Six arrestations lors d'une importante opération antidrogue de la police de Turnhout

Les enquêteurs ont découvert lors de cette opération des armes et des produits stupéfiants comme de la cocaïne et du speed en grande quantité de même que du matériel servant au trafic de drogue, des téléphones portables, des diamants, environ 10.000 euros en cash, huit voitures, une camionnette et une dizaine de motos. La police locale a reçu l'appui de la police fédérale, de chiens, de la défense, de la protection civile et des douanes lors de cette opération qualifiée de plus importante menée dans la région au cours des dernières années. Le principal suspect, un homme de 62 ans originaire de Lille, a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de même que quatre autres individus. Le sixième et dernier suspect a été remis en liberté sous conditions. (Belga)