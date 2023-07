TC Dinant - Jusqu'à cinq ans de prison requis pour une tentative d'extorsion à Couvin

L'un des prévenus voulait récupérer une somme d'argent qu'il avait prêtée quelques jours plus tôt à un ami qu'il avait hébergé et qui ne donnait plus signe de vie. Pour cela, il a contacté un ami qui connaissait cette personne et lui a demandé qu'il la fasse venir chez lui. L'extorqueur a été conduit sur place par un ami et a ensuite été rejoint par une troisième personne. Une première altercation a eu lieu sur la route entre le prévenu, venu armé d'un couteau et avec un ami, et la victime qui a été sérieusement blessée à la main. Une seconde scène a eu lieu à l'intérieur de l'appartement du prévenu qui a fait venir la victime. Durant celle-ci, un des agresseurs a reçu un coup de couteau à la jambe. "Monsieur a trouvé refuge dans cet appartement et s'est saisi d'un couteau trouvé sur place car il venait de se faire agresser, était déjà blessé et se trouvait face à plusieurs personnes. On est dans de la légitime défense", précise le parquet de Namur. Cinq ans de prison ont été requis contre l'instigateur de cette tentative d'extorsion, qui se trouve en état de récidive. Son conseil a plaidé l'absorption de peine, sur base d'un jugement rendu en mars 2023 pour des faits similaires. Deux des autres prévenus ont sollicité leur acquittement, estimant qu'ils n'ont commis aucun acte de participation lors de ces faits. Le dernier a marqué son accord sur une peine de travail. Jugement le 26 juillet. (Belga)