TC Dinant - Quatre ans ferme pour avoir extorqué 4.930 euros à une personne handicapée à Walcourt

La victime souffre d'un handicap psychomoteur de 82% et d'une légère déficience mentale. "Son frère, qui s'occupait de lui, a décidé de lui confier à nouveau sa carte bancaire quelques mois avant les faits afin qu'il retrouve de l'autonomie et une vie sociale. Cela se passait très bien jusqu'à ce qu'il rencontre le prévenu", expliquait la partie civile. "Ce dernier lui a d'abord demandé de l'argent pour soigner sa mère, soi-disant malade. Puis, la musique a changé. Il a commencé à le suivre, à l'attendre à la sortie des supérettes, du coiffeur,? et lui mettait la pression pour obtenir de l'argent." Les commerçants du quartier, qui ont eu l'attention attirée par le comportement du prévenu, ont alerté la police. En un peu plus de quatre mois, une somme de 4.930 euros a été soutirée à la victime. Cet argent, l'extorqueur s'en servait pour acheter de l'alcool et, occasionnellement, de la cocaïne. (Belga)