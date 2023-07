Tour de France - Christoph Roodhooft après un nouveau triomphe de Philipsen: "Particulièrement agréable"

"Au plus ça dure, au plus ce sera difficile de s'habituer au fait que cela ne se produise pas. C'est particulièrement agréable", a déclaré, le sourire aux lèvres, Christoph Roodhooft, directeur sportif d'Alpecin-Deceuninck, au micro de Sporza. "Nous pensions en rigolant au fait de gagner cinq étapes sur ce Tour" a ajouté Roodhooft. "Après la victoire d'aujourd'hui le compteur est à quatre, donc ce n'est plus impensable." Mathieu van der Poel n'était pas à 100% aujourd'hui et n'a donc pas pu lancer Philipsen pour le sprint. "C'est dommage pour lui. Il s'en remettra avant la fin du Tour. L'équipe a très bien couru sans lui." (Belga)