Tour de France - Jonas Vingegaard s'attend à une attaque de Tadej Pogacar jeudi: "Je ne serais pas surpris"

"Je ne serais pas surpris si son équipe a un plan et tente quelque chose dès le départ", a confié le Danois après l'arrivée de la 11e étape mercredi à Moulins. "Ce sera une journée intéressante avec un parcours très accidenté. Notre plan reste de défendre le maillot jaune. Nous devrons veiller à ne pas être distancé par des coureurs dangereux au classement général." Après la 12e étape jeudi, le peloton verra ensuite la route s'élever davantage avec trois étapes de suite en haute montagne. "Ce seront trois étapes difficiles, mais je pense que je suis prêt", a conclu Vingegaard. Pogacar, de son côté, n'a évidemment pas dévoilé ses cartes pour l'étape de ce jeudi. "On ne sait jamais ce qui peut se passer sur une étape comme celle de demain. Déjà sur la route d'Issoire hier c'était difficile, et ce sera un peu similaire. Alors il faudra être très vigilant, sinon cela pourrait changer le classement général", a confié le Slovène. (Belga)