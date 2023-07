Tour de France - Le Letton Krists Neilands prolonge de trois ans avec Israel-Premier Tech

"Krists a passé toute sa carrière professionnelle avec nous, et nous sommes vraiment sa famille cycliste. L'annonce du renouvellement du contrat de Krists intervient après sa brillante course au Tour, où nous étions vraiment, vraiment près de remporter notre deuxième étape consécutive. J'ai le cœur brisé pour Krists, mais en même temps, je suis extrêmement fier de ses efforts et de sa course. Il est en bonne forme, et nous espérons que Krists aura une nouvelle chance de gagner sur le Tour cette année", a déclaré Sylvan Adams le patron de l'équipe. Neilands, passé par l'équipe d'Axel Merckx Axeon Hagens Bermon, a rejoint Israël Cycling Academy en 2017. Il compte 9 succès en carrière, dont le Tour de Hongrie ou À travers le Hageland. Le dernier remonte déjà à 2019 à l'occasion du Grand Prix de Wallonie. ""La décision de signer un nouveau contrat a été facile à prendre" a déclaré sur le site de l'équipe Neilands. "Je me sens vraiment bien dans cette équipe. Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres équipes, mais ici, j'ai l'impression que c'est une grande famille, alors il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit". (Belga)