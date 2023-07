Tour de France - Un parcours vallonné dans le Beaujolais propice aux téméraires sur la 12e étape

Les téméraires pourront déjà trouver le moyen de s'exprimer après 16 kilomètres quand ils vont aborder la Côte de Thizy-les-Bourgs (3e cat. 4,3 km à 5,6 %). Au km 36, c'est le Col des Écorbans (3e cat. 2,1 km à 6,9 %) qui se présentera et précédera les Cols de la Crie et de Durbize qui ne sont pas répertoriés. Après le sprint intermédiaire à Régnié-Durette (km 93,3), les trois dernières difficultés du jour pourraient animer la course si besoin était. Au km 109,9, après 5,2 km d'ascension à 6,1% de moyenne, les coureurs franchiront le sommet du Col de la Casse Froide (3e cat.). Après 9 km de descente, ils enchaîneront avec le Col de la Crois Montmain (2e cat.) et ses 5,5 km à 6,1%. Au sommet, il restera un peu plus de 44 km jusqu'à l'arrivée. Sept kilomètres de descente précéderont les 5,3 km (à 7,6 % de pente moyenne) du Col de la Croix Rosier, classé en 2e catégorie, qui offrira des secondes de bonifications et peut-être l'occasion d'un nouveau duel au sommet entre le maillot jaune Jonas Vingegaard et son challenger Tadej Pogacar. Le départ réel sera donné à 13h20 et l'arrivée la plus rapide, calculée à la moyenne 42 km/h, attendue à 17h21. (Belga)