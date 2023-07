Tour de France - Wout van Aert encore privé de sprint sur la 11e étape: "J'ai été bloqué"

Dans le final, Van Aert n'est pas parvenu à se faufiler au milieu des autres sprinteurs et lutter pour la victoire. "Le sprint était un peu plus chaotique et c'était difficile. J'ai été bloqué et je n'ai pas vraiment pu sprinter. J'ai essayé de m'en sortir en partant d'un autre côté mais c'était compliqué. Je n'étais pas en bonne position et c'est de ma faute." Le natif d'Herentals a également tenu souligné la bonne forme de Jasper Philipsen qui a décroché sa quatrième victoire sur ce Tour 2023 mercredi. "Chapeau à Jasper. C'est difficile d'être en bonne position et il parvient à le faire à chaque fois", a conclu Van Aert. (Belga)