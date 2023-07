Un homme armé d'un fusil de chasse a été intercepté à Anderlecht samedi

Le suspect a été interpellé alors qu'il circulait sur une trottinette électrique, selon la police. Il était muni d'un fusil de chasse au canon allongé, dont la crosse était sciée. "Le canon de l'arme présentait les traces d'une tentative pour le raccourcir. L'arme de chasse avait tout l'air d'être opérationnelle", a commenté la zone. L'individu a été privé de liberté, emmené au commissariat pour audition et relaxé ensuite. L'enquête suit son cours. "Notre zone de police insiste sur l'importance de signaler les situations suspectes et remercie les habitants d'Anderlecht de leur vigilance. La coopération entre la population et la police est essentielle pour garantir la sécurité et l'ordre public", a ajouté la zone de police Bruxelles-Midi. (Belga)