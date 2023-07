Une enquête sur de potentiels délits financiers au sein de la maison de soins Triamant

(Belga) Le ministère public a ouvert une enquête sur d'éventuels délits et abus financiers au sein de la maison de repos Triamant de Saint-Trond, a indiqué mercredi Marijke Theunis, porte-parole du parquet du Limbourg. "L'enquête se trouve dans une phase exploratoire au cours de laquelle nous recueillons des informations afin de dresser un tableau de la structure financière de Triamant et de commencer à examiner les suites à donner et l'existence éventuelle d'infractions pénales."