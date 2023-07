Volkswagen se lance dans le commerce d'électricité

Le numéro un des constructeurs européens et sa filiale Elli, qui gère les services de recharge du groupe, "sont la première entreprise automobile à avoir démarré aujourd'hui le négoce sur le marché allemand de l'électricité de la plus grande bourse européenne de l'électricité, EPEX Spot", indique un communiqué. Dans un centre dédié situé à Kassel, dans le centre de l'Allemagne, des batteries de véhicules électriques seront utilisées pour stocker temporairement de l'électricité afin de l'offrir ensuite sur la plateforme de négoce, explique le groupe. Ainsi, lorsque les prix de l'électricité sont bas et que les quantités d'énergie éolienne et solaire disponible sont importantes, de l'électricité sera achetée et chargée dans les batteries. Lorsque les prix sont élevés et que l'offre est rare, elle sera vendue et réinjectée dans le réseau. Pour stocker ce courant, 28 systèmes de batteries et 38 modules de cellules de la petite citadine électrique E-Up de Volkswagen seront utilisés dans un premier temps. L'idée est d'utiliser "les capacités de stockage croissantes des voitures électriques et des batteries dans le système énergétique et contribuer ainsi à la transition énergétique", explique Volkswagen Les modes de stockage intermédiaire des énergies renouvelables sont considérées comme un enjeu crucial de la transition vers des énergies plus vertes. D'autres constructeurs automobiles utilisent déjà des batteries usagées pour le stockage stationnaire de l'électricité. En 2017, BMW a mis en service une "ferme de stockage" à Leipzig avec jusqu'à 700 batteries BMW i3 pour stocker temporairement l'énergie de quatre de ses propres éoliennes. Depuis fin 2021, Audi, qui appartient à VW, utilise des batteries lithium-ion usagées dans ses stations de recharge rapide. (Belga)