Wimbledon - Joran Vliegen en finale du double mixte, sa 3e finale dans un Grand Chelem

Le duo s'est imposé en trois manches face au Néerlandais Matwe Middelkoop, 39 ans, et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi, 28 ans, 6-1, 3-6, 6-3. Joran Vliegen (ATP 25 en double messieurs), 30 ans, et Yifan Xu (WTA 27 en double dames), 34 ans, joueront en finale soit contre la tête de série N.7 formée par le Croate Mate Pavic (ATP 17), 30 ans, et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 15), 30 ans, soit contre la paire britannique qui bénéficie d'une invitation Jonny O'Mara (ATP 128), 28 ans, et Olivia Nicholls (WTA 72), 28 ans. Yifan Xu, originaire de Tianjin, fut finaliste du double dames en 2019 à Wimbledon. Après un premier set aisément dominé 6-1, Vliegen et Xu ont perdu 3-6 le deuxième ayant perdu leur service sur le 8e jeu sur la première balle de break du match de leurs adversaires. Dans le 3e set, ils ont fait la course en tête pour s'imposer au bout d'une heure et 27 minutes de jeu. Joran Vliegen disputera la 3e finale de sa carrière en Grand Chelem. Il a perdu les deux premières: le double mixte l'an dernier à Roland-Garros avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et le double messieurs cette année sur la terre battue parisienne aussi, avec Sander Gillé. Cette année en double à Wimbledon, Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en 8es de finale. C'est le duo britannico-américain Neal Skupski et Desirae Krawczyk qui a remporté le double mixte ces deux dernières années à Wimbledon. (Belga)