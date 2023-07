60 millions d'euros pour équiper en wifi les écoles wallonnes

Pour rappel, le programme Digital Wallonia for Education a pour but de développer l'usage et l'apprentissage du numérique à l'école. Il permet, entre autres, d'équiper les écoles wallonnes en dispositifs numériques et en connexion internet. Le Plan de relance prévoit quant à lui un budget total de 120 millions d'euros pour ce programme dont 60 millions d'euros vont donc être affectés à l'installation de WiFi dans les implantations scolaires wallonnes désireuses d'être équipées. Dans ce cadre, l'exécutif vient de valider le lancement de 3 marchés publics qui ont pour objectif de connecter 1.350 écoles, à partir de 2024 et pour 3 ans, avec une attention toute particulière aux écoles qui sont très peu connectées, voire pas du tout, à ce stade. "Les budgets qui vont être alloués sont totalement inédits. Nous allons équiper 500 écoles par an. Et à ce volet WiFi vient également s'ajouter le volet 'équipement numérique' qui va, avec un budget de près de 50 millions, permettre de réaliser près de 6.000 projets numériques éducatifs dans les écoles wallonnes d'ici 2026", s'est félicité, dans un communiqué, le ministre wallonen charge du numérique, Willy Borsus. (Belga)