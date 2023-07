A son procès à Londres, Kevin Spacey nie tout comportement "agressif"

La star de 63 ans, jugée depuis fin juin, a plaidé non coupable de 12 charges d'agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic. Les quatre victimes présumées ont témoigné lors du procès à la Crown Court de Londres. Toutes ont raconté les agressions sexuelles qu'elles affirment avoir subies et les difficultés à dénoncer les comportements d'une star aussi influente que Kevin Spacey. Revenant sur le témoignage du premier plaignant - qui accuse l'acteur de plusieurs agressions notamment alors que la victime présumée était au volant -, Kevin Spacey, vêtu d'un costume sombre, a reconnu avoir touché le plaignant mais a nié tout comportement "violent", "agressif" ou "douloureux". "Il m'a saisi tellement fort (les parties intimes) que j'ai failli faire une sortie de route", avait expliqué le plaignant lors de son interrogatoire. "Je l'ai poussé contre la portière et lui ai dit: +ne refaites pas ça ou je vous en mets une+". "C'était doux (...) et c'était dans mon esprit romantique", a rétorqué M. Spacey jeudi. "Ce qui s'est passé "n'est pas ce qu'il (le plaignant) a décrit." Interrogé sur les allégations du troisième plaignant, qui a accusé Kevin Spacey de lui avoir parlé très violemment et de lui avoir attrapé l'entrejambe "avec une telle force que cela était vraiment douloureux", l'acteur américain a estimé que c'était de la "folie". (Belga)