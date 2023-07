Action de militants pour le climat aux aéroports de Hambourg et de Düsseldorf

L'aéroport de Hambourg a suspendu tous les vols pour le moment, tandis que celui de Düsseldorf annonce des retards et a annulé plusieurs vols à l'arrivée. Les deux aéroports demandent aux passagers de consulter leur site web pour vérifier ce qu'il en est de leur vol. L'aéroport de Hambourg indiquait en début de matinée qu'une dizaine de vols avaient déjà été annulés et que l'on ne savait pas encore quand le trafic aérien pourrait reprendre. Les activistes du climat accusent le gouvernement allemand d'un "manque de planification" et protestent contre "la violation des lois dans la crise climatique". (Belga)