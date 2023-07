Alps Tour - Kevin Hesbois prend la 2e place après le premier tour dans les Îles Canaries

Hesbois, 32 ans, a rendu une carte de 64 coups, sept sous le par, avec six birdies, un eagle et un bogey pour prendre la 2e place à deux coups de l'Irlandais Ronan Mullarney, auteur d'un premier tour en 62 coups. L'amateur Lukas Pusnik Sylverans a lui connu un premier tour plus compliqué en rendant une carte de 82 coups pour occuper la 94e et avant-dernière place. (Belga)