Challenger de San Benedetto - Kimmer Coppejans se qualifie pour les quarts de finale

Coppejans, 188e mondial, s'est imposé en trois sets 7-5, 3-6, 6-2 contre l'Italien Francesco Forti (ATP 333). La rencontre a duré 2 heures et 7 minutes. Pour une place dans le dernier carré, l'Ostendais affrontera le Chilien Alejandro Tabilo, 145e mondial et tête de série N.7, qui l'a emporté en deux sets 6-1, 7-6 (7/5) contre le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 204). La semaine dernière, Coppejans avait été éliminé au premier tour de Wimbledon après une défaite contre l'Australien Alex De Minaur, 17e mondial et tête de série N.15. Michael Geerts (ATP 264) a lui été éliminé au deuxième tour en Italie après sa défaite 6-3, 1-6, 6-3 contre le Bulgare Dimitar Kuzmanov (ATP 184) mercredi. L'Anversois a aussi été éliminé au premier tour du double. Associé au Mexicain Hans Hach Verdugo avec qui il formait la 4e paire tête de série, il s'est incliné face à la paire brésilienne composée de Fernando Romboli et Marcelo Zormann Da Silva sur la marque de 3-6, 6-4 et 10/5. (Belga)