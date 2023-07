Cinq jeunes condamnés de un à huit ans de prison pour une guerre de territoire à Nantes

Ce collégien sans histoires, la plus jeune victime à ce jour dans le cadre du trafic de drogue à Nantes, avait reçu une balle dans l'œil et une dans la gorge, au pied d'un immeuble de son quartier des Dervallières. Ce procès de trois jours ne visait pas à juger les auteurs des tirs contre l'adolescent mais la préparation du crime dans le cadre de la reprise d'un point de deal rapportant environ 4.000 euros par jour, selon les débats. "On sait à qui a profité ce crime, on sait qui a préparé ce crime, mais on ne sait pas qui a tiré", a résumé Me Anne Bouillon, avocate des parents de la victime, qui arboraient un t-shirt avec la photo de leur fils et les mots "Justice pour Abdelghani". Sur les sept prévenus âgés de 20 à 28 ans, deux ont été relaxés, trois reconnus coupables d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et deux de trafic de stupéfiants. La procureure, Sophie Husson, avait requis des peines allant de six mois à neuf ans de prison ferme à l'encontre des sept prévenus. (Belga)