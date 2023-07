Climat - La Croix-Rouge déployée pour les touristes à l'Acropole d'Athènes à cause de la canicule

"Nous allons distribuer quotidiennement au moins 30.000 bouteilles d'eau de 50 cl", a expliqué le président de la Croix-Rouge grec, Antonios Avgerinos, près de l'une des entrées du site. "Nous distribuons aussi des dépliants pour mettre en garde contre les dangers liés aux températures élevées", a-t-il ajouté. Chapeaux de soleil, casquettes, ombrelles ou même étoles sur les cheveux, les touristes du monde entier tentent de se protéger des méfaits du soleil dans les longues files d'attente qui se forment pour pouvoir visiter l'Acropole. Des auvents ont également été installés près des guichets d'entrée pour protéger les milliers de visiteurs venus admirer le Parthénon au sommet de l'Acropole, chef d'œuvre de l'époque "classique" de la Grèce antique. En milieu de journée jeudi, le thermomètre affichait 38°C à Athènes, 40°C en périphérie et 41°C à Larissa, dans le centre du pays, selon les services météorologiques nationaux EMY. Les autorités grecques envisagent de fermer le site classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco aux heures les plus chaudes de la journée comme elles l'avaient fait en 2021 notamment alors que la Grèce traversait une canicule exceptionnelle. Cette vague de chaleur, la première de l'année dans ce pays méditerranéen coutumier de ces phénomènes, devrait s'accentuer vendredi et samedi. Les températures pourraient grimper vendredi jusqu'à 44° dans le centre du pays, selon l'EMY. (Belga)