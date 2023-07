Des militants prévoient des actions contre la privatisation de l'espace public bruxellois

Une première action a été menée au début du mois de juillet sur la place Sainte-Catherine dans le centre de la capitale, à laquelle près de 400 personnes ont pris part, selon Free54. Une deuxième est prévue vendredi à 18h00. Le but est de rassembler et mélanger la jeunesse bruxelloise, des sympathisants et des habitants de la place pour danser, décompresser et boire un verre contre "une vision commerciale et moins inclusive de l'espace public bruxellois", explique le collectif. Free54 a vu le jour après l'expansion des terrasses sur cette même place. "En 2015, les terrasses se sont soudainement étendues sur la place Sainte-Catherine avec les subsides du collège échevinal", explique Niels Coppens, membre du collectif. "Les jeunes et les défavorisés n'ont pas été pris en compte. En fait, une exclusion délibérée de l'espace public a été organisée de cette manière. Et ce, avec l'argent de nos impôts." Le groupe demande à ce que les terrasses disparaissent de la place et que soient à nouveau installés des bancs publics. La place en comptait 14 en 2015, contre une poignée à l'heure actuelle. Les terrasses des restaurants autour de la place occupent actuellement la moitié de l'espace. Par ailleurs, les autorités communales auraient également menti car, selon les activistes, la promesse selon laquelle l'économie locale bénéficierait de l'extension des terrasses n'a pas été tenue. "Nous voyons que la valeur ajoutée par les terrasses a mené à ce que les gérants de restaurants locaux concluent des accords avec des grandes chaînes et les investisseurs locaux n'ont plus de place pour construire quelque chose eux-mêmes", conclut Niels Coppens. (Belga)