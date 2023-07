Douze arrestations et 26.500 euros saisis lors d'une opération visant un trafic de drogues

Douze perquisitions ont été menées les 26, 27 et 28 juin dans la commune de Diest, en Brabant flamand, et dans plusieurs communes du Limbourg situées à proximité. Parmi les douze personnes arrêtées, cinq ont été placées sous mandat d'arrêt. Deux suspects ont été libérés sous conditions et un mineur placé en centre fermé par un juge de la jeunesse. Lors des perquisitions, la police a saisi 26.500 euros en cash, cinq véhicules, 130 grammes de cocaïne et une trentaine de GSM. (Belga)