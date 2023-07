Euro de saut d'obstacles pour jeunes cavaliers - La Belgique en course pour une médaille dans l'épreuve par équipe

L'Irlande est en tête suivie de la Grande-Bretagne et de la Belgique. Ces deux dernières années, les jeunes cavaliers belges ont été sacrés champions d'Europe. Les juniors sont eux à la cinquième place après la deuxième journée. Au premier tour, Luiz Felipe Neto de Azevedo (Valentino Massuere) s'en est bien sorti et Louis Lambrecht (Liana D) s'est limité à une faute. Mathieu Guéry, fils du vice-champion du monde Jérôme Guéry, a terminé le parcours avec une faute et une pénalité de temps. Yana Jansegers a récolté 6 points de pénalité, dont deux pour dépassement du temps imparti. Comme chez les jeunes cavaliers, l'Irlande est également en tête chez les juniors, suivie de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark. (Belga)