Euro U18 de hockey - Les Red Lions U18 terminent premiers de leur poule après leur succès 2-0 sur l'Autriche

Face à l'Autriche, les deux buts belges ont été inscrits par le joueur de l'Orée Guerlain Hawaux, un sur PC (2e) et un autre de plein jeu (50e). Outre leur succès sur le fil contre l'Allemagne, la Belgique avait précédemment pris largement le meilleur 8-1 sur l'Écosse samedi et 8-0 sur l'Irlande dimanche. Avec 12 points en 4 matches, les jeunes Red Lions devancent au final l'Allemagne (9 pts), 2e devant l'Irlande, l'Écosse et l'Autriche, tous trois avec 3 unités. Le groupe B est remporté par l'Espagne, 1re avec 7 unités, devant les Pays-Bas (6), l'Angleterre (4) et la Pologne (0). La première demi-finale opposera samedi (9h30) la Belgique aux Pays-Bas, avant celle entre l'Allemagne et l'Espagne (11h45). Les finales sont programmées dimanche. (Belga)