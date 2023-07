Euro U18 de hockey - Les Red Panthers U18 battent la France 5-0 et défieront l'Angleterre en demi-finales

Les buts belges contre la France ont été marqués par Hélène Delva (5e), Lisl Denef (25e et 57e), toutes deux actuelles meilleures buteuses du tournoi avec 3 réalisations, par la capitaine louvaniste Perinne De Clerck (29e) et Chloé Delhalle (59e). L'équipe dirigée par Joy Jouret avait dominé l'Écosse (3-1) samedi en ouverture, avant de prendre la mesure de l'Irlande dimanche (5-1) et de partager l'enjeu mercredi avec l'Allemagne (0-0). Au classement final de la poule A, la Belgique termine en tête avec 10 points et une différence de buts de +11, soit un but de mieux que l'Allemagne qui possède également 10 unités. Suivent la France, 3e (4 pts), l'Irlande (3) et l'Ecosse (1pt). Le groupe B est aussi remporté à la différence de buts par l'Espagne, première avec 6 unités (+10), devant l'Angleterre (6 pts; +9) et les Pays-Bas (6 pts; +5). La Pologne était éliminée (0 pt). La première demi-finale opposera samedi (14h00) la Belgique à l'Angleterre, avant celle entre l'Allemagne et l'Espagne (16h15). Les finales sont programmées dimanche. (Belga)