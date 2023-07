Euro U23 d'athlétisme - Delphine Nkansa se qualifie pour la finale en battant son record personnel sur 100m

L'athlète de l'Excelsior, âgée de 21 ans, a signé le chrono de 11.22, battant son record personnel fixé à 11.26, pour prendre la 2e place derrière la Néerlandaise N'Ketia Seedo qui a remporté la demi-finale en 11.20. La Suissesse Melissa Gutschmidt, 3e en 11.33, s'est également qualifiée pour la finale prévue vendredi à 19h35 heure belge. Le matin, la Sambrevilloise avait pris la 2e place de la 4e série en 11.39 secondes, 3e chrono des concurrentes derrière la Grecque Polyniki Emmanouilidou (11.32) et la Néerlandaise N'Ketia Seedo (11.34) qui l'avait devancée dans sa course. Nkansa a terminé 6e sur 60 m du dernier Euro en salle d'Istanbul le 3 mars dernier et à la même place avec les Belgian Rockets du 4x100 l'été dernier à l'Euro de Munich. (Belga)