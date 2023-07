Feu vert à la rénovation complète du Musée juif à Bruxelles

Le projet esquissé par l'association des bureaux d'architectes Tab Architects, Barozzi Veiga et Barbara Van der Wee, à la suite du concours lancé par le Bouwmeester bruxellois et le Musée Juif de Belgique propose une transformation complète du bâtiment existant en termes d'organisation des espaces intérieurs et de scénographie, la conservation de la façade existante et de ses caractéristiques architecturales et historiques et l'ajout d'un belvédère contemporain offrant une nouvelle identité au lieu et créant un nouveau signal urbain reconnaissable de tous. Selon la secrétaire d'Etat, la transformation du Musée Juif de Belgique consiste à modifier l'ensemble existant, localisé entre le quartier des Marolles et le quartier du Sablon, côté rue des Minimes. Cette transformation permettra d'élaborer "un projet fonctionnel et emblématique, ajusté aux nouveaux impératifs programmatiques et aux enjeux de sécurité. Cela créera, d'une part, des espaces et des installations adaptées aux exigences muséales d'un musée à l'ère du numérique. D'autre part, le nouveau musée contribuera à donner une nouvelle image à l'architecture contemporaine en Belgique", a indiqué celle-ci, dans un communiqué. C'est l'association Tab Architects, Barozzi Veiga et Barbara Van der Wee qui a été consacrée lauréate du concours organisé en vue de la réalisation de ce projet. Le projet lauréat poursuit trois objectifs : une architecture intégrée dans son environnement, cohérente avec le contexte historique et offrant l'aménagement le plus fonctionnel pour le musée. Dès le départ, le choix des architectes s'est porté sur un projet de démolition/reconstruction assumé au regard des dégradations structurelles, de l'insalubrité? globale, des enjeux de sécurité?, des performances énergétiques obsolètes, ... (Belga)