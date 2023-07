Islande: la route menant au volcan entré en éruption est fermée jusque samedi au moins

Une porte-parole des autorités a averti la station de radio islandaise RÚV qu'il y avait encore d'importants dégagements de fumée et que plusieurs personnes étaient tombées malades après les avoir inhalés. Elle a qualifié le comportement des gens qui se rendent à proximité des coulées de lave de "pas exemplaire". Une centaine de personnes environ se trouvaient au sommet du cratère. Des photos montraient notamment deux hommes grimpant vers un nouveau cratère formé par la lave incandescente. L'éruption volcanique a commencé lundi après-midi à proximité du mont Litli-Hrùtur. La montagne est située sur la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de la capitale. Il s'agit déjà de la troisième éruption dans la région en l'espace de deux ans et demi. Comme en 2021 et en 2022, les autorités avaient, dans un premier temps, ouvert la zone volcanique aux amateurs de volcans et aux promeneurs, non sans les avertir des risques encourus. (Belga)