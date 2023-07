La commune de Fontaine-l'Évêque veut créer une réserve naturelle sur deux de ses terrils

Les terrils du Calvaire et du Petria sont issus de l'exploitation charbonnière au cours des XIXe et XXe siècles. Ils représentent à eux deux quelque 40 hectares sur lesquels s'est développée une biodiversité. La ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier doit encore approuver ou non le dossier. Mais la commune de Fontaine-l'Évêque a bon espoir que les deux terrils deviennent bien à l'avenir une réserve naturelle. Le statut juridique lié à celle-ci conduirait à la mise en place d'un comité d'accompagnement en charge de sa gestion. Celui-ci compterait à la fois des représentants de la Division de la nature et des forêts (DNF), de la commune et d'associations. "Notre volonté est que les deux terrils restent accessibles au public et notamment à nos écoles", a précisé Christine Bruyère. (Belga)