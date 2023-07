La plus haute cour d'Afrique du Sud réitère que Zuma devrait être en prison

Cette décision ne devrait pas avoir d'effet immédiat: Les services pénitentiaires ont déclaré dans la foulée qu'ils allaient étudier ce jugement et demander un avis juridique avant de s'exprimer sur ce dossier. M. Zuma, aujourd'hui 81 ans, avait été condamné en juin 2021 pour avoir obstinément refusé de répondre à une commission enquêtant sur la corruption massive sous sa présidence (2009-2018). Son incarcération quelques jours plus tard avait déclenché plusieurs jours d'émeutes, faisant plus de 350 morts. Il avait été mis en liberté conditionnelle au bout de deux mois pour raison médicale. En novembre, la Cour suprême d'appel, deuxième plus haute juridiction du pays, avait estimé que cette libération anticipée était contraire à la loi et que M. Zuma devait retourner au centre correctionnel d'Estcourt (KwaZulu-Natal, sud-est). Les services pénitentiaires, qui avaient pris la décision de libérer Jacob Zuma pour raison médicale, avaient alors annoncé contester cette décision. C'est cet appel que la Cour constitutionnelle a rejeté jeudi, estimant qu'il n'avait jamais eu de "chance raisonnable d'aboutir". (Belga)