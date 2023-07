Le Parlement français adopte une loi "historique" sur les œuvres spoliées par les nazis

Assemblée nationale puis Sénat ont successivement approuvé une dernière fois à l'unanimité un texte "historique et hautement symbolique", selon la rapporteure au Sénat Béatrice Gosselin. L'ensemble des députés français ont applaudi le vote, debout. L'objectif est de fixer un cadre général pour faire sortir les œuvres des musées afin de les restituer à leurs propriétaires légitimes ou ayants droit, sans plus avoir à recourir à des textes législatifs au cas par cas. Les ayants droit pourront passer un accord à l'amiable sur d'autres modalités de réparation que la restitution. Selon le texte, les biens concernés ont été volés entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945. Cent mille œuvres auraient été saisies en France durant la Deuxième guerre mondiale selon le ministère. Quelque 60.000 biens retrouvés en Allemagne à la Libération ont été renvoyés en France. 45.000 ont été rapidement restitués, et environ 2.200 œuvres ont été confiées aux musées nationaux, dites "œuvres MNR (Musées nationaux récupération, NDLR)". Le reste a été vendu par l'administration des Domaines au début des années 1950, et nombre d'œuvres sont retournées sur le marché. Or, contrairement aux œuvres d'art "MNR", l'État ne peut lancer la restitution d'œuvres entrées dans les collections publiques qu'en faisant adopter des lois, pour déroger au principe d'inaliénabilité des collections. La loi-cadre entérine une dérogation à ce principe pour les biens spoliés. L'État devra toutefois consulter une commission spéciale. (Belga)