Le territoire conjoint de Mons et La Louvière reconnu comme métropole wallonne

"C'est une première dans la politique wallonne d'aménagement du territoire et une avancée majeure qui permettra à notre région, forte de ses 500.000 habitants, de compter à l'échelle wallonne et d'optimiser les sources de financements wallons", soulignent-elles. Les communes composant ce bipôle sont déjà associées depuis près de 70 ans au sein de l'intercommunale IDEA, mais aussi dans d'autres structures communes telles qu'Hygea, l'Invest Mons Borinage Centre où le pôle hospitalier HELORA. "Ce nouveau statut sera déterminant pour l'avenir du territoire du cœur du Hainaut. Cela répond à notre revendication historique et c'est dans ce sens que le Cœur du Hainaut a été créé: nous rassembler pour être plus forts. La stratégie développée par notre territoire était donc la bonne car elle nous a permis d'obtenir cette reconnaissance", s'est réjoui, dans un communiqué, le bourgmestre de Mons Nicolas Martin. Le schéma de développement territorial, qui définit les grandes orientations futures de la Wallonie en termes de développement, d'urbanisme ou de financement d'infrastructures, doit encore être approuvé définitivement au niveau régional, une fois l'ensemble des avis des communes récoltés. Et ce n'est pas forcément une mince affaire, certaines entités réclamant davantage de temps pour se prononcer ou s'opposant carrément à la cartographie proposée. Ce n'est toutefois pas le cas de la ville de Mons, dont le conseil communal a adopté le SDT en début de semaine. (Belga)