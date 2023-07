Ligue 1 - L'international français Wissam Ben Yedder visé par une plainte pour viol

Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, a annoncé à l'AFP "l'existence de deux plaintes pour viol, et de deux victimes, visant deux personnes", dont le footballeur monégasque, pour des faits qui "auraient été commis lundi à Beausoleil", une commune du département des Alpes-Maritimes, confirmant une information initiale de France Info. "On ignore l'identité de la seconde personne visée", a précisé le magistrat. Selon France Info, il s'agirait du frère cadet de l'attaquant international. La police judiciaire de Nice a été saisie, a encore indiqué le procureur. Selon France Info, deux jeunes femmes de 19 et 20 ans accusent pour l'une Wissam Ben Yedder, pour l'autre son petit frère, de leur avoir "imposé des actes sexuels" à l'issue d'une soirée passée tous les quatre lundi à Beausoleil. Âgé de 32 ans, Ben Yedder a fait ses débuts dans le football professionnel à Toulouse avant de rejoindre le club espagnol du FC Séville en 2016, où il a confirmé tout son potentiel. De retour en France en 2019, sous les couleurs de l'AS Monaco, il compte 19 sélections en équipe de France, pour laquelle il a inscrit trois buts. En avril, il a été condamné par le tribunal de Séville à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale. Ben Yedder était présent le 3 juillet pour la reprise de l'entraînement à Monaco où un nouvel entraîneur, l'Autrichien Adi Hütter, qui a succédé à Philippe Clement, officie cette saison. (Belga)