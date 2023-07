Logement à Bruxelles - Le projet de droit de préférence au locataire en cas de vente validé en commission

La majorité a été rejointe par le PTB pour soutenir le texte. Le MR et la N-VA ont voté contre. Le MR a présenté une douzaine d'amendements, dont certains ont été cosignés et acceptés par la majorité. Ce fut notamment le cas de celui qu'a défendu Vincent De Wolf pour étendre l'application de ce régime préférentiel aux cohabitants de fait non retenus dans la version initiale du projet. Cela n'a pas pour autant ôté l'ensemble des doutes du MR et des autres formations de l'opposition de centre-droit quant à la sécurité juridique d'autres aspects du dispositif. Ce droit de préférence s'appliquera uniquement aux logements non meublés, qui font l'objet d'un bail de résidence principale de longue durée. Le locataire devra également y être domicilié. Ce droit ne s'appliquera pas aux baux conclus pour une durée inférieure ou égale à trois ans; aux logements mis en sous-location, colocation ou au bail de logement étudiant; lorsque la vente se fera en intra-familial, concernera un immeuble à logements multiples. Ce ne sera pas non plus le cas lorsque la vente est réalisée dans le cadre d'une fusion ou une liquidation de société, ou afin de constituer un apport en société; lorsque qu'il s'agit d'une vente de nue-propriété, d'usufruit ou d'autres droits réels, ainsi que de vente en viager; ni si le pouvoir public fait usage d'un droit de préemption dans le périmètre défini comme tel où se situe logement. Le propriétaire devra préalablement informer son locataire de la vente, par recommandé avec accusé de réception. (Belga)