Météo - Un ciel changeant et des températures agréables jeudi après-midi

On notera un risque d'averses, sans doute plus marqué en Flandre et sur le relief ardennais. Le temps deviendra sec et plus ensoleillé en bord de mer. Le vent de secteur ouest sera modéré dans l'intérieur du pays et souvent assez fort à la Côte. Jeudi soir, les éclaircies deviendront de plus en plus larges sur la plupart des régions et les dernières ondées s'évacueront par l'est. En cours de nuit, des champs de nuages élevés et moyens arriveront depuis la frontière française mais le temps restera sec. Les minima seront généralement compris entre 5 degrés dans les vallées de l'Ardenne et 15 degrés dans certaines grandes villes, sous un vent faiblissant et revenant au secteur sud-ouest, puis au sud à l'aube. La journée de vendredi débutera sur de nombreux champs de nuages mais le temps sera généralement sec. (Belga)