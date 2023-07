Mondial de volley U21 - La Belgique battue par l'Italie jouera pour les places 5 à 8

Déjà battus par le Brésil (3-1) puis par l'Argentine (3-2), les Belges ont tout de même résisté face à l'Italie - déjà qualifiée pour les demi-finales - en prenant un point. La Belgique s'est inclinée en effet 3 sets à 2 (23-25, 25-18, 25-19, 16-25 et 15-9) Au classement, les jeunes Red Dragons terminent avec deux points alors que le duel entre le Brésil (3 pts) et l'Argentine (2pts) décidera du second qualifié de leur poule pour le dernier carré avec l'Italie (8 pts). Jeudi face aux Transalpins, Basil Dermaux a inscrit pas moins de 32 points pour 19 au capitaine Ferre Reggers et 9 à Jasper Verhamme. Samedi, se joueront les matches de classement pour les places 5 à 8 contre un adversaire encore à déterminer pour la Belgique, mais qui sera soit la Pologne, soit la Thaïlande. (Belga)