PGA - DP World Tour - Thomas Detry occupe la 3e place de l'Open d'Écosse après le premier tour

Pour son premier tour, Detry a rendu une carte de 64 coups, six sous le par, avec huit birdies et deux bogeys. Une performance qui permet au Bruxellois de partager la 3e place avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy, ancien N.1 mondial. Le duo compte trois coups de retard sur le Sud-Coréen Byeong Hun An qui occupe seul la tête après un premier tour en 61 coups. L'Américain Davis Riley est deuxième grâce à un tour en 62 coups. Nicolas Colsaerts a lui connu un premier tour plus compliqué. Le Bruxellois occupe la 137e place après avoir rendu une carte de 73 coups, trois au-dessus du par, avec trois birdies, quatre bogeys et un double bogey. (Belga)