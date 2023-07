Plus de 1.100 places de covoiturage supplémentaires en Wallonie

Cinq nouveaux parkings vont ainsi s'ajouter aux 6 parkings déjà prévus et confirmés dans le cadre du Plan de relance wallon. Il est également prévu de rénover des panneaux à messages variables sur les autoroutes, pour un budget de plus de 10 millions d'euros qui sera attribué à la Sofico. L'asbl Autostop solidaire en Sud-Luxembourg recevra quant à elle un financement de 162.000 euros pour un projet pilote en faveur de l'autostop et du covoiturage dans 12 communes. "Avec ces 11 parkings de covoiturage supplémentaires sur les axes routiers structurants, nous augmentons de 30% le nombre de places de parking disponibles, pour un total de 4.781 places. Par ailleurs, le projet pilote de réseau d'autostop et de covoiturage du Sud-Luxembourg permettra, à l'aide d'une application et de points d'arrêts identifiés, de favoriser les déplacements partagés dans une zone où les questions de mobilité sont cruciales", a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry. (Belga)