Prolongation du nucléaire - "Nous allons vers 10 ans de certitude nucléaire", se félicite De Croo à Tihange

Lors d'une présentation, le directeur de la centrale de Tihange, Antoine Assice, a mis en exergue la "priorité absolue" mise sur la sureté des centrales et l'importance du temps consacré à former les équipes à ce sujet. Il a également assuré que la disponibilité des centrales nucléaires belges était exemplaire, avec un taux de 82,1% en 2022 et de 96,1% pour le début de l'année 2023. "Cet accord prolonge les emplois de 300 à 350 personnes pour le seul site de Tihange", s'est réjoui Thierry Saegeman, CEO d'Engie Belgique, "Au total, avec les sous-traitants concernés, on estime que 1.000 emplois seront sauvegardés pour Tihange et Doel. L'objectif sera ensuite de former nos équipes afin que celles-ci puissent effectuer le démantèlement." "Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet accord était nécessaire", a insisté Alexander De Croo. "Il s'agit d'assurer l'approvisionnement énergétique de notre pays, mais aussi de ne pas dépendre d'autres États, le tout en visant la réduction de nos émissions carbone. On a vu le problème avec la Russie et on s'est posé la question des options que nous avions en prenant en compte la réduction des émissions." Pour terminer la visite, Alexander De Croo a pu découvrir les installations sécurisées de la centrale liégeoise. Il a ainsi observé la manière dont est stocké le combustible nucléaire puis a visité l'unité de Tihange 3 en rencontrant les équipes qui y travaillent. (Belga)