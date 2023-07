Reprise du trafic aérien aux aéroports de Hambourg et Düsseldorf

La police et les pompiers sont entre-temps arrivés sur les lieux. Aucun avion n'a pu décoller de l'aéroport de Hambourg pendant plusieurs heures. Au moins 12 vols ont été annulés, les contrôles de sécurité ont été interrompus et les comptoirs d'enregistrement fermés. Depuis 10h00, le trafic aérien a repris. Toutefois, les deux aéroports prévoient encore des retards et d'autres annulations de vols en cours de journée. (Belga)