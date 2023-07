Royaume-Uni : des millions de fonctionnaires vont être augmentés

"Je peux confirmer que nous acceptons les recommandations des organismes d'évaluation des salaires en totalité", a annoncé le chef du gouvernement conservateur lors d'une conférence de presse. "J'appelle tous les responsables syndicaux à accepter ces propositions salariales et annuler leurs grèves", a-t-il lancé, avertissant qu'il s'agissait de l'"offre finale" du gouvernement. "Il n'y aura plus d'autres discussions salariales. Nous ne négocierons pas de nouveau" et "aucune grève ne changera notre décision", a-t-il averti. Les augmentations annoncées sont notamment de 6,5% pour les enseignants, 7% pour la police, 6% pour certains médecins hospitaliers qui avaient entamé jeudi cinq jours de grève et 5% pour les militaires. Les syndicats d'enseignants ont annoncé qu'ils suspendaient leurs grèves à venir, dans un communiqué commun, ce dont s'est réjoui M. Sunak. Le Premier ministre a exclu d'emprunter ou d'augmenter les impôts pour financer ces augmentations, et évoqué des "repriorisations" dans les dépenses publiques. Il a notamment annoncé l'augmentation du coût des visas pour les immigrants, et celle du montant payé par ces migrants pour accéder au système public de santé, ce qui permettra dit-il d'engranger un milliard de livres sterling (1,17 milliard d'euros). Le Royaume-Uni a vu se multiplier ces derniers mois les grèves dans le privé comme dans le public en raison de revendications salariales face à l'inflation, à l'origine d'une sévère crise du coût de la vie. Malgré un ralentissement l'inflation s'élevait encore en mai à 8,7% sur un an, le chiffre le plus élevé parmi les pays du G7. (Belga)